Festa della Polizia ad Arezzo | premiati gli agenti distintisi in servizio

Ad Arezzo si è svolta la cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato, tenutasi al Teatro Petrarca. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e il questore Cristiano Tatarelli, che hanno assistito alla consegna di riconoscimenti agli agenti che si sono distinti durante il servizio. La celebrazione ha voluto rendere omaggio all’attività quotidiana delle forze di polizia nella città.

AREZZO — Celebrato al Teatro Petrarca il 174° anniversario della Polizia di Stato, alla presenza delle autorità e del questore Cristiano Tatarelli. Durante la cerimonia sono stati premiati numerosi agenti della provincia distintisi in operazioni di servizio, tra arresti, indagini e interventi di soccorso. Tra i riconoscimenti anche quello ad Angelo Petri, della Polizia Ferroviaria, figlio del sovrintendente Emanuele Petri.? I PREMIATI – FESTA DELLA POLIZIA 2026 (AREZZO)? Encomio solenne Davide Comito. Giuseppe Varano. Massimiliano Meoni (alla memoria). Emanuele Alfonsi. Alessandro Torrisi. Pietro Sorrentino. Giuseppe Sepe Per operazioni concluse con l’arresto dei responsabili di numerosi furti nel settore orafo e argentiero (Arezzo, 2025). 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Festa della Polizia ad Arezzo: premiati gli agenti distintisi in servizio Polizia, festa a Fano per i 174 anni: numeri, sicurezza e gli agenti premiatiFano (Pesaro e Urbino) venerdì 10 aprile 2026 - Divise, autorità civili e religiose, accesso su invito e una sala piena. San Giovanni Teatino premiata alla Festa regionale della polizia locale: riconoscimento agli agenti per il servizio durante la visita della VespucciA rappresentare San Giovanni Teatino erano presenti l’assessore Paolo Cacciagrano, il comandante della polizia locale Fabio Primiterra e gli agenti... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico; Festa della Polizia a piazza del Popolo; Celebrazione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia. Festa della Polizia, ecco i premiati che si sono distinti in attività di servizio: c'è anche Angelo Petri figlio di EmanueleFesta della Polizia, ecco l'elenco del personale della Provincia di Arezzo premiato in occasione della celebrazione del 174° Anniversario della Fondazione del Corpo. La cerimonia si è svolta oggi, sab ... corrierediarezzo.it La festa della polizia: State dalla nostra parteIl questore e le autorità locali per il 174esimo compleanno delle divise blu. Dalle rapine alle pattuglie sulle strade, ecco tutti i numeri. ilrestodelcarlino.it TRIS Siracusa. . Polizia di Stato in festa 174° anniversario della fondazione. Durante la cerimonia, che si è tenuta a Noto, sono stati premiati i poliziotti che si sono distinti in servizio. Il questore Roberto Pellicone ha citato numeri e caratteristiche delle operazio - facebook.com facebook Venezia, celebrata la festa della Polizia di Stato. Venti tra agenti e dirigenti hanno ricevuto onorificenze e ricompense. Una cerimonia non senza polemiche, con un duro comunicato delle organizzazioni sindacali nei confronti del nuovo questore. x.com