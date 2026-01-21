San Giovanni Teatino premiata alla Festa regionale della polizia locale | riconoscimento agli agenti per il servizio durante la visita della Vespucci

San Giovanni Teatino ha ricevuto un riconoscimento alla Festa regionale della polizia locale, svoltasi ieri a Ortona. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanze da tutta l’Abruzzo, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro degli agenti durante eventi pubblici, come la visita della nave Vespucci. Il premio sottolinea l’impegno e la professionalità delle forze di polizia locale del comune nel garantire sicurezza e ordine sul territorio.

A rappresentare San Giovanni Teatino erano presenti l’assessore Paolo Cacciagrano, il comandante della polizia locale Fabio Primiterra e gli agenti Paride Pacifico, Guido Di Filippo, Simone Passaro e Antonio Pisanu Il Comune di San Giovanni Teatino ha partecipato alla Festa regionale della polizia locale, che si è svolta ieri a Ortona, alla presenza di rappresentanze da tutto il territorio abruzzese. Un momento di riconoscimento istituzionale per l’impegno quotidiano degli operatori della sicurezza locale. A rappresentare San Giovanni Teatino erano presenti l’assessore Paolo Cacciagrano, il comandante della polizia locale Fabio Primiterra e gli agenti Paride Pacifico, Guido Di Filippo, Simone Passaro e Antonio Pisanu.🔗 Leggi su Chietitoday.it

