Ferrara si fa navigante | il festival Grisù 451 sfida il silenzio

Dal 16 al 19 aprile, Ferrara accoglie la quarta edizione del festival letterario Grisù 451, dedicato al tema dei naviganti. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede incontri con autori, presentazioni di libri e attività culturali. La manifestazione si concentra sul valore della lettura come forma di resistenza civile, concentrandosi sull’immagine dei marinai e dei viaggiatori come simbolo di libertà e scoperta.

Dal 16 al 19 aprile, la città di Ferrara ospiterà la quarta edizione del festival letterario Grisù 451, un appuntamento che trasforma la lettura in un atto di resistenza civile attraverso il tema dei naviganti. Gli eventi si svolgeranno presso il Consorzio Factory Grisù, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune, inserendosi nel quadro della Rete Pym per la bibliodiversità. L’apertura ufficiale è prevista per giovedì 16 proprio lungo le sponde della Darsena ferrarese. In quel contesto, Marcello Azzi, rappresentante della Fondazione Bassani, e Matteo Bianchi, legato al Centro Studi Roberto Pazzi, presenteranno un lavoro intitolato La casa sotto l’erba. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara si fa navigante: il festival Grisù 451 sfida il silenzio Il Festival di Berlino fa silenzio su Gaza: in atto una petizione di denunciaLa lettera di denuncia che molti artisti avrebbero firmato contro il Festival di Berlino arriva a metà dell’edizione 2026 della Berlinale. Ferrara si accende: 47 star su Canale 5 per un festival unicoIl musicale primaverile si prepara a un evento di grande impatto con il debutto di Tim Battiti Live Spring, un appuntamento che porterà la musica in...