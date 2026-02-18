Il Festival di Berlino fa silenzio su Gaza | in atto una petizione di denuncia

Il Festival di Berlino si mantiene in silenzio sulla crisi di Gaza, nonostante una petizione di artisti chieda attenzione. La richiesta di denuncia circola da settimane e mira a portare l’attenzione sulla situazione nel territorio palestinese. Molti artisti italiani e internazionali hanno firmato l’appello, ma gli organizzatori non hanno ancora commentato. La protesta si diffonde sui social e coinvolge anche alcune star del cinema. La manifestazione si svolge in un momento delicato, tra tensioni politiche e conflitti armati.

La lettera di denuncia che molti artisti avrebbero firmato contro il Festival di Berlino arriva a metà dell’edizione 2026 della Berlinale. Un grande evento dedicato al cinema in cui il tema della politica è diventato centrale. Il presidente della giuria Wim Wenders nella conferenza stampa di apertura, alla domanda su Gaza e sul sostegno che il governo tedesco – che finanzia gran parte del festival – ha dimostrato a Israele, ha affermato “dovremmo stare fuori dalla politica”. Questa dichiarazione el’effettivo silenzio stampa sulla questione di Gaza ha scatenato un’onda di indignazione tra attori e altre star dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oltre 80 attori e registi, tra cui Javier Bardem, Tilda Swinton e Adam McKay, condannano il “silenzio” del Festival del cinema di Berlino su GazaOltre 80 attori e registi, tra cui Javier Bardem e Tilda Swinton, hanno firmato una lettera per criticare il Festival di Berlino, accusandolo di non aver affrontato il conflitto a Gaza.

I Sanitari per Gaza: “Dolore per la morte di Alex Pretti, silenzio assordante su Gaza: chiediamo coerenza”Un gruppo di sanitari italiani esprime dolore per la morte di Alex Pretti e critica il silenzio che avvolge la crisi a Gaza.

