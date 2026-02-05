Barcolla in bicicletta con 100 kg di cavi di rame li aveva appena rubati in un’azienda agricola

Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre pedalava in modo instabile con una bicicletta. Trasportava 100 chili di cavi di rame, appena rubati da un’azienda agricola. La refurtiva è stata recuperata e l’uomo è stato portato in caserma.

