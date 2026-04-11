’Fencing for All’ la scherma per tutti | normotipici nella stessa squadra di atleti con disabilità intellettive In pedana le stoccate sono tutte uguali

Un'iniziativa di scherma inclusiva ha portato sullo stesso campo atleti con e senza disabilità intellettive, condividendo la pedana e le stesse regole. La proposta, chiamata “Fencing for All”, mira a promuovere l'integrazione attraverso la pratica sportiva, eliminando le barriere tra normotipici e atleti con disabilità. La manifestazione ha attirato l'attenzione per la sua capacità di unire persone di diverse caratteristiche in un'attività condivisa.

In un mondo che parla ormai il linguaggio delle immagini, forse le parole non servono. Ma per spiegare la portata della scherma integrata può essere utile aggiungere la forza del ragionamento a quella dell’impatto visivo. Il percorso che la federscherma ha avviato formalmente con una tavola rotonda a Roma, intitolata Fencing for All, in collaborazione con la Federazione internazionale, è di quelli che spostano i mondi. Perché quello che gli occhi vedono, al cuore e alla coscienza arriva. Chi ha visto qualche partita di sitting volley, dove anche i ’normotipici’ giocano seduti e non hanno alcun vantaggio rispetto a chi ha menomazioni alle gambe, forse ha già un’idea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ’Fencing for All’, la scherma per tutti: normotipici nella stessa squadra di atleti con disabilità intellettive. In pedana le stoccate sono tutte uguali Leggi anche: Fencing for All, l’evento di scherma a Roma: il 1 marzo in pedana atleti neurotipici e autistici “Fencing for All”, domenica a Roma la prima tappa: 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione. Fasi finali su AssaltoIl 1° marzo al Centro Olimpico “Giulio Onesti” va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti... Temi più discussi: ’Fencing for All’, la scherma per tutti: normotipici nella stessa squadra di atleti con disabilità intellettive. In pedana le stoccate sono tutte uguali; Fencing for the Planet: a Rio de Janeiro la tavola rotonda FIE sulla sostenibilità, applausi per il progetto Ecoblade della Federazione Italiana Scherma presentato dal Vicepresidente vicario Daniele Garozzo; Scherma – Mercoledì l’appuntamento iridato per Andrea Bossalini e Valentino Monaco; Jesi / Fioretto: Evan Felici oro, Maria Elena Li Bergolis argento. 'Fencing for All': a Roma il via al progetto di scherma per l'inclusioneHa preso il via a Roma il progetto Fencing for All, un’iniziativa pionieristica dedicata all’ integrazione sociale attraverso la scherma. Promossa dalla Federazione Italiana Scherma (FIS) in collabo ... it.blastingnews.com Fencing For All, trionfo per il team Fiamme Oro nella tappa di RomaROMA - È il team delle Fiamme Oro a vincere la prima tappa di Fencing For All, il nuovo circuito di spada a squadre miste che unisce atleti olimpici e schermidori con autismo o disabilità ... corrieredellosport.it Ecco come si allenano i nostri schermidori al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia! Concentrazione allo stato puro. #ItaliaTeam #Scherma #Fencing @Federscherma x.com Ecco come si allenano i nostri schermidori al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia! Concentrazione allo stato puro. #ItaliaTeam #Scherma #Fencing Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook