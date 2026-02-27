Fencing for All domenica a Roma la prima tappa | 15 squadre in pedana tra scherma e inclusione Fasi finali su Assalto

Domenica a Roma si svolge la prima tappa di “Fencing for All” al Centro Olimpico “Giulio Onesti”. Quindici squadre partecipano, coinvolgendo sia scherma che inclusione, con le fasi finali su assalto. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Scherma e prevede squadre miste di spadisti neurotipici e atleti con disabilità intellettiva.

Il 1° marzo al Centro Olimpico "Giulio Onesti" va in scena il nuovo circuito della Federazione Italiana Scherma con squadre miste di spadisti neurotipici e atleti con disabilità intellettiva. Le fasi finali in diretta su "Assalto – La TV della Scherma". La scherma italiana fa rima con inclusione. Domenica 1° marzo 2026, a partire dalle ore 10.00, il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma ospiterà la prima tappa di "Fencing for All", il nuovo circuito promosso dalla Federazione Italiana Scherma che porta in pedana squadre miste composte da schermidori neurotipici e atleti autistici o con disabilità intellettiva.