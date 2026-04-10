Fedez papà per la terza volta? Spunta il ‘pancino’ di Giulia Honegger

Nelle ultime ore si sono diffuse voci sulla possibile attesa di un terzo figlio per il noto rapper. L’indiscrezione nasce da una fotografia pubblicata sui social, in cui la compagna appare con un pancino evidente. La notizia ha suscitato diverse reazioni tra i follower, mentre finora nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

(Adnkronos) – Fedez diventerà papà per la terza volta. Il rapper di Rozzano ha condiviso sui social una foto che ritrae la compagna Giulia Honegger con il pancino ben in vista. Da settimane infatti circolavano sui social indescrizioni su una presunta dolce attesa. La notizia non è mai stata confermata, né smentita dai diritti interessati. Fino ad oggi. Dalla foto condivisa su Instagram sembrerebbe che il cantante abbia deciso così di uscire allo scoperto. Lo scatto ritrae la fidanzata Giulia in piedi con i jeans sbottonati, lasciando intravedere una pancione già accennato. A corredo dello scatto, fedez ha aggiunto un cuoricino bianco senza ulteriori commenti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Giulia Honegger è incinta, Fedez diventerà papà per la terza volta di una femmina

Leggi anche: Fedez presto papà per la terza volta: tutti i dettagli sulla gravidanza di Giulia Honegger

Fedez papà per la terza volta, la voce sulla gravidanza di Giulia Honegger e il sesso del figlio

Temi più discussi: Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...; Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: A breve l’annuncio; Fedez spiazza gli amici a Pasqua: sposerà Giulia Honegger (già incinta del terzo figlio); Fedez conferma la gravidanza di Giulia Honegger: la foto pubblicata a Pasqua e le voci sul matrimonio nel 2027.

Fedez, è ufficiale: sarà papà per la terza voltaFedez, è ufficiale: sarà papà per la terza volta. Dopo settimane di indizi e messaggi nascosti, il rapper conferma la gravidanza di Giulia Honegger. tgcom24.mediaset.it

Fedez diventerà papà per la terza volta: c’è la prima foto del pancione di Giulia HoneggerLe voci su una presunta gravidanza si rincorrevano già durante il Festival di Sanremo ma il rapper e la sua compagna non avevano confermato (e neppure smentito) la notizia ... msn.com

È arrivato pochi minuti fa nelle stories di Fedez e il web è già impazzito Nessun comunicato, nessuna frase esplicita… ma il messaggio sembra chiarissimo: la storia con Giulia Honegger entra in una nuova fase Dopo settimane di indizi e rumors, il rapper - facebook.com facebook