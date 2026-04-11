Il governo ha scelto il nuovo vertice di Leonardo seguendo criteri industriali, escludendo altre motivazioni. In una dichiarazione, un rappresentante ha precisato che il precedente responsabile ha svolto un buon lavoro negli ultimi tre anni e mantiene la fiducia dell'esecutivo. Ha inoltre affermato di nutrire fiducia personale nei confronti di questa figura, smentendo ricostruzioni che le attribuivano motivazioni diverse.

"Ho letto ricostruzioni fantasiose sulla scelta del governo sui vertici di Leonardo. Roberto Cingolani ha lavorato molto bene in questi tre anni e gode della piena fiducia del governo e, per quanto possa contare, anche della mia personale. Ha pienamente ottenuto i risultati che Giorgia Meloni e il governo gli avevano chiesto e cioè imprimere una svolta in termini di visione e di innovazione all'azienda. E di questo siamo molto soddisfatti". Lo afferma, contattato dall'ANSA, il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari sottolineando che "la scelta sul nuovo amministratore delegato è esclusivamente di natura industriale, dettata dal nuovo contesto geopolitico e dalle nuove priorità dell' industria della difesa a livello europeo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fazzolari, scelta a Leonardo dettata da criteri industriali

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