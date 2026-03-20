Il presidente Crocioni Una scelta dettata dalla necessità di scuotere la squadra

Il presidente Crocioni ha annunciato che la decisione di cambiare allenatore è stata presa per reagire ai risultati recenti della squadra. Ha spiegato che la situazione si è fatta complicata e che questa mossa mira a dare una svolta al rendimento del team. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda il cambio in panchina.

"La situazione è diventata delicata dopo gli ultimi risultati ed è stata fatta una scelta per scuotere la squadra ". È quanto dice il presidente Alberto Crocioni in occasione della presentazione di Maurizio Lauro come nuovo allenatore della Maceratese. "La decisione – aggiunge – di affidare la panchina a Lauro è stata mia e del diesse De Cesare. Conoscevo da tempo questo tecnico che anni fa ho contattato per guidare la squadra". E Lauro conferma il contatto. "È vero. Allora ho preferito l’Eccellenza a Castelfidardo alla Promozione a Macerata, è stata solo una questione legata alla categoria". Il diesse De Cesare spiega il momento. "La situazione – dice – era diventata delicata dopo un periodo in cui avevamo anche ottenuto risultati, un bel gioco e ricreato l’entusiasmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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