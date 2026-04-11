Il cantante si racconta al Corriere della Sera in occasione del debutto come solista con il singolo Giovani Bukowski che segna per lui il passaggio verso un nuovo capitolo esistenziale, dopo la separazione artistica e sentimentale da California, all'anagrafe Francesca Mesiano: «Questo pezzo è nato dopo una serata tra vecchi amici che non vedevo da tempo. Parla di inadeguatezza e di noia. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci». Un brano in cui Fausto Lama mette finalmente solo sé stesso: «Negli ultimi anni del progetto Coma Cose ho sofferto il punto di vista doppio, ho sempre scritto per Francesca, e lo sforzo mi ha fatto perdere l’istinto primordiale che dovrebbe avere un cantautore, mettere in musica le proprie esperienze». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fausto Lama: «Cantavamo Cuoricini mentre ci stavamo lasciando. Il lavoro aveva divorato tutto, oggi riparto da solo»

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Fausto Lama: «Cantavamo Cuoricini mentre ci stavamo lasciando. Il lavoro aveva divorato tutto, oggi riparto da solo»L'ex Coma Cose, racconta del nuovo capitolo della sua vita in solitaria, del nuovo progetto da solista dopo la separazione, artistica e sentimentale, da Francesca Mesiano: «La musica e l'entusiasmo mi ... vanityfair.it

Fausto Lama: Cantavamo Cuoricini ma sapevo che era già finitaIl successo dei Coma Cose, poi la separazione alla moglie, e compagna artistica, Francesca Mesiano. Ora per il cantautore c’è una nuova strada, e il singolo ... repubblica.it

Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, ex cantante e autore dei Coma Cose, nell’ultimo anno ha messo in fila il matrimonio e la separazione con la compagna di gruppo Francesca Mesiano (California), il successo di ‘Cuoricini' a Sanremo e una “tourneé ang - facebook.com facebook

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