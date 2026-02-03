Ilaria Musella accoltellata alla schiena e uccisa aveva 23 anni La lite e lama da cucina | il fratello è irreperibile Aveva lividi sul viso

Una giovane donna di 23 anni, Ilaria Musella, è stata trovata morta con un coltello conficcato nella schiena. La lite tra lei e il fratello, che è ora irreperibile, è finita in tragedia. I vicini hanno raccontato di aver notato lividi sul suo viso, prima dello scontro. La polizia sta indagando per capire cosa abbia scatenato la furiosa lite in un pomeriggio qualunque nella periferia orientale di Napoli.

Dramma nella periferia partenopea, a Ponticelli. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la periferia orientale di Napoli. Una ragazza di soli 23 anni è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La giovane è giunta presso la struttura sanitaria di Ponticelli già priva di vita, segnata da una profonda ferita da arma da taglio localizzata alla schiena. L'identificazione della vittima La vittima è stata identificata come Ilenia Musella - come riportatno diversi siti locali e Il Mattino - residente nel complesso del Parco Conocal, una delle zone del quartiere Ponticelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

