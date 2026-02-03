Una ragazza di 23 anni, Ilenia Musella, è stata trovata morta con una ferita da arma da taglio alla schiena. La lite in famiglia, forse scatenata da una discussione con il fratello, si è conclusa in tragedia. La polizia cerca ancora il fratello, che è irreperibile, mentre sulla scena sono stati trovati segni di violenza sul viso di Ilenia. Il quartiere di Ponticelli si è risvegliato sotto shock, dopo il dramma di un pomeriggio che nessuno dimenticherà.

Dramma nella periferia partenopea, a Ponticelli. Un pomeriggio di sangue ha sconvolto la periferia orientale di Napoli. Una ragazza di soli 23 anni è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania, ma i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La giovane è giunta presso la struttura sanitaria di Ponticelli già priva di vita, segnata da una profonda ferita da arma da taglio localizzata alla schiena. L'identificazione della vittima La vittima è stata identificata come Ilenia Musella - come riportatno diversi siti locali e Il Mattino - residente nel complesso del Parco Conocal, una delle zone del quartiere Ponticelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ilenia Musella accoltellata alla schiena e uccisa, aveva 23 anni. La lite e lama da cucina: il fratello è irreperibile. «Aveva lividi sul viso»

#Ponticelli- Napoli || Una giovane donna di 23 anni, Ilaria Musella, è stata trovata morta con un coltello conficcato nella schiena.

Napoli piange Ilenia Musella, una ragazza di 22 anni uccisa ieri sera.

