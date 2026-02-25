maxi frode nel settore della moda oltre 27 milioni di euro in fatture false spediti in cina

Prato, 25 febbraio 2026 – Un meccanismo consolidato e ben organizzato, capace di generare oltre 27 milioni di euro in fatture per operazioni inesistenti e una frode dell’Iva da 6 milioni. È quanto è emerso dall’indagine della procura e dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Prato, che ha portato alla luce un sistema di evasione fiscale attuato dal 2021 al 2024 nel settore dell’abbigliamento e degli accessori moda. La frode. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tre imprenditori di origine cinese si sarebbero avvalsi di una rete criminale strutturata sia in Italia sia all'estero, con l'obiettivo di riciclare e veicolare i proventi illeciti verso la Cina, attraverso bonifici bancari, sistemi di home banking e 'fattureincloud'. Le somme venivano così riciclate su conti in banche asiatiche. L'evasione era ottenuta con fatture fittizie emesse da ditte ‘apri e chiudi’, ossia di breve vita societaria per eludere i controlli fiscali, intestate a connazionali cinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

