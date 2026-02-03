Farmacie di turno | orari e servizi nel mese di febbraio 2026

Le farmacie di turno a Rieti sono state operative anche a febbraio 2026, assicurando servizi essenziali durante le notti e i festivi. Molti cittadini hanno potuto così trovare una soluzione rapida e comoda senza dover aspettare il giorno successivo. Le farmacie si sono organizzate per coprire tutte le fasce orarie di emergenza, garantendo continuità nelle consegne di medicinali e assistenza ai pazienti.

Le farmacie di turno a febbraio 2026 sono state attive a Rieti, nella provincia di Rieti, per garantire l'accesso ai servizi farmaceutici durante le ore notturne e nei giorni festivi. Secondo l'elenco fornito da Rieti Life, il comune ha reso disponibile l'elenco delle strutture abilitate a svolgere il servizio di farmacia di turno nel mese di febbraio 2026. Le informazioni sono state diffuse per assicurare ai cittadini un accesso rapido e chiaro alle farmacie che operano fuori dai normali orari di apertura. Le farmacie di turno sono state attive anche nei giorni festivi, come previsto per la normativa vigente.

