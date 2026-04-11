Fantasy Life i sbarca su mobile | tutto il gioco nel tuo smartphone

L'estate 2026 vedrà l'arrivo di Fantasy Life i sui dispositivi mobili, con il lancio previsto per i sistemi iOS e Android. Il gioco, già noto su altre piattaforme, sarà disponibile in questa nuova versione, offrendo l'intera esperienza direttamente sullo smartphone. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo a eventuali modifiche o aggiunte rispetto alle versioni precedenti.

L’estate 2026 segnerà l’ingresso di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo sul mercato mobile, con un debutto previsto per i sistemi iOS e Android. Level-5, lo studio di Osaka, ha confermato che la versione per smartphone manterrà una parità di contenuti totale rispetto all’edizione pubblicata a maggio 2025 sulle console e sui PC. L’espansione mira a estendere la portata del titolo attraverso un sistema di interoperabilità che permetterà ai giocatori di spostare i progressi tra hardware differenti, garantendo sia il salvataggio condiviso che la possibilità di giocare in modalità cooperativa tra dispositivi mobili e piattaforme casalinghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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