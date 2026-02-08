Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile dal 3 giugno su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, con alcune funzioni che semplificano il gioco. Le nuove opzioni permettono di affrontare l’avventura più facilmente, anche per chi vuole godersi la storia senza troppe difficoltà. La casa produttrice ha deciso di introdurre queste modifiche per ampliare il pubblico, rendendo più accessibile un titolo molto atteso dai fan.

Final Fantasy 7 Rebirth arriverà il 3 giugno su Xbox Series XS e Nintendo Switch 2 con una serie di opzioni pensate per rendere l’esperienza molto più accessibile. A confermarlo è il game director Naoki Hamaguchi, che ha parlato apertamente di nuove impostazioni dedicate a chi vuole concentrarsi sulla storia senza essere rallentato dalla difficoltà. Non si tratta di semplici aiuti, ma di vere e proprie funzioni che possono stravolgere il bilanciamento del gioco. Una scelta già vista nel capitolo precedente, ora ulteriormente ampliata. Il risultato è un Rebirth modellabile sulle esigenze di chi gioca. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth includerà su Xbox e Switch 2 delle opzioni che rendono il gioco molto più semplice

Approfondimenti su Final Fantasy 7 Rebirth

Un report rivela che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S.

La nuova versione di Final Fantasy 7 Rebirth arriverà finalmente su Xbox Series X|S.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Final Fantasy 7 Rebirth

Argomenti discussi: Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere svelato quest'anno, per una dichiarazione di Square Enix; Final Fantasy VII Rebirth arriva su Xbox e Switch 2: sarà disponibile dal 3 giugno; Final Fantasy 7 Rebirth arriva su Switch 2, è ufficiale: c'è già la data di lancio; Final Fantasy VII Rebirth annunciato ufficialmente per Xbox, arriva a giugno.

Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e PC riceverà un taglio di prezzo permanente tra pochi giorniSquare Enix abbassa in modo permanente il prezzo di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e PC dal 9 febbraio, con la Standard Edition che scende a 59,99€ su console e 49,99€ su PC, in linea con le versioni. multiplayer.it

Final Fantasy 7 Rebirth su Nintendo Switch 2 e Xbox avrà delle opzioni che rendono il gioco una passeggiataLe versioni Xbox e Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth introdurranno opzioni che semplificheranno tremendamente la progressione, abbassando di molto il livello di sfida. multiplayer.it

Final Fantasy 7 Rebirth arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox il 3 giugno 2026 con preordini aperti per avere uno sconto del 20%. facebook

Final Fantasy 7 Remake Parte 3 potrebbe essere svelato quest'anno, per una dichiarazione di Square Enix x.com