Fantasy Life i arriva su iOS e Android

A circa un anno dal suo lancio su console, il gioco Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo sarà disponibile anche su dispositivi iOS e Android. La notizia è stata annunciata da Level-5, che ha confermato l’espansione della sua presenza nel mercato mobile. La versione per smartphone e tablet arriverà prossimamente, ampliando così la possibilità di giocare a questa avventura anche su piattaforme portatili.

(Adnkronos) – A circa un anno dal debutto sulle piattaforme casalinghe, Level-5 ha ufficializzato l'espansione di Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo verso il mercato mobile. Lo studio di Osaka renderà disponibile il titolo su sistemi iOS e Android nel corso dell'estate 2026, garantendo una parità contenutistica assoluta rispetto alle edizioni lanciate nel maggio 2025. L'operazione punta con decisione sull'interoperabilità tra i diversi hardware, offrendo agli utenti la possibilità di mantenere i propri progressi e giocare in modalità cooperativa tra smartphone e console grazie al supporto completo alle funzioni di salvataggio e gioco condiviso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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