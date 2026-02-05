Motori passione e adrenalina | c' è anche Ravenna nella nuova serie tv con Luca Argentero

Ravenna fa da sfondo alla nuova serie tv di Netflix

La Romagna è una terra indissolubilmente legata alla storia di motori e automobilismo. E quindi non deve sorprendere che ci sia anche un pizzico di Ravenna in "Motorvalley", la nuova serie tv targata Netflix con protagonisti Luca Argentero, Giulia Michelini, Caterina Forza e Giovanna Mezzogiorno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Questa mattina è stata presentata la nuova serie MOTORVALLEY, che arriverà su Netflix dal 10 febbraio.

Motorvalley, Luca Argentero è il protagonista alla ricerca di riscatto: «Diverso dai ruoli che ho fatto finora» facebook

"MOTORVALLEY", LA NUOVA SERIE DIRETTA DA MATTEO ROVERE CON PROTAGONISTI LUCA ARGENTERO, GIULIA MICHELINI E CATERINA FORZA, SU NETFLIX DAL 10 FEBBRAIO x.com