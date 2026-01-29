Motor Valley Fest 2026 | quatto giorni di festa dei motori a Modena

Quattro giorni di festa dei motori sono in arrivo a Modena. Dal 28 al 31 maggio 2026, la città emiliana ospita l’ottava edizione del Motor Valley Fest. Durante la manifestazione ci saranno convegni, raduni di auto storiche, esposizioni di supercar, visite ai musei e incontri dedicati ai giovani che vogliono entrare nel mondo dell’automotive. La città si prepara a riunire appassionati e professionisti del settore per una grande festa dedicata ai motori.

In primavera si svolgerà l’ottava edizione del Motor Valley Fest. Una quattro giorni di eventi, da giovedì 28 a domenica 31 maggio, nel cuore della “motor valley” modenese tra esposizioni, convegni, raduni di auto storiche, musei gratuiti e - naturalmente - esperienze gastronomiche. La città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, in una fusione tra industria, tecnologia, cultura, formazione, imprese e talenti. "Il Motor Valley Fest - spiegano Vincenzo Colla e Roberta Frisoni della giunta regionale - è una manifestazione particolarmente attrattiva e di grande fascino per gli appassionati di motori . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A fine maggio 2026, Motor Valley Fest ritorna per offrire un'occasione di confronto e scoperta nel mondo dei motori.

Dal 28 al 31 maggio 2026, Modena ospiterà l’ottava edizione del Motor Valley Fest, un evento dedicato al mondo dell’automotive.

