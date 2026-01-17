Motor Bike Expo 2026 tre giorni a tutto gas tra gare ed esperienze in sella | il programma degli show

Motor Bike Expo 2026 si svolgerà a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio, offrendo un programma ricco di eventi, gare e dimostrazioni dedicate agli appassionati di moto. Tre giorni di esposizioni e attività pensate per vivere appieno l’esperienza delle due ruote, in un contesto che unisce passione e tecnica, nel rispetto delle normative vigenti.

Il rombo dei motori sta per tornare a farsi sentire a Veronafiere. Dal 23 al 25 gennaio 2026 Motor Bike Expo riapre le porte agli appassionati delle due ruote con un programma fitto di eventi, show e attività che promettono di trasformare ogni giornata in un'esperienza ad alto tasso di adrenalina.

