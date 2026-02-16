Canada’s Carney to visit India in early March Ontario minister says
Il primo ministro canadese Mark Carney partirà per l’India all’inizio di marzo, perché vuole discutere con il suo omologo Narendra Modi i dettagli di un nuovo accordo commerciale. Un ministro dell’Ontario ha confermato la visita, specificando che l’obiettivo è rafforzare i legami economici tra i due paesi. Carney intende incontrare leader indiani e approfondire le opportunità di collaborazione tra le due nazioni.
Carney is making all-out efforts to diversify Canada’s alliances beyond the United States, its top trade partner, after U.S. President Donald Trump imposed tariffs on Canada. Carney is also resetting relations with India after his predecessor as prime minister, Justin Trudeau, accused the Indian government of involvement in the killing of a Sikh separatist leader in 2023. India has denied those claims. *Carney will likely be in India on March 1-2, says Fedeli, who is the minister of economic development, job creation and trade for Canada’s Ontario province. *Canada’s federal government has already taken input from provinces including Ontario, paving the way for successful talks, minister says. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Canada’s Carney to visit Australia in March
A marzo, il primo ministro canadese Mark Carney effettuerà una visita ufficiale in Australia, come annunciato dal premier Anthony Albanese.
Brazil’s Lula likely to visit Washington in early March
Lula potrebbe arrivare a Washington già nei primi giorni di marzo.
Canada's Carney announces landmark trade deal with China
