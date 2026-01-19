Lunano di forza Fano incredibile finale
Una partita emozionante tra Fano e Castelfrettese si conclude con un risultato sorprendente, 3-2 per i padroni di casa. La sfida, ricca di colpi di scena, vede entrambe le squadre impegnate in un confronto combattuto fino all'ultimo minuto. La vittoria di Fano testimonia la determinazione e la competitività del team, offrendo agli spettatori un finale di grande intensità.
FANO 3 CASTELFRETTESE 2 ALMA FANO (4-3-3): Santini; Roberti, Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli (43’ st Moschella), Vagnarelli, Mattioli; Zaccardo (33’ st Innocenti), Gucci, Sartori (40’ st Sabattini). A disp. Tommasino, Rovinelli, Malshi, Fulvi, Niang, Palazzi N. All. Omiccioli. CASTELFRETTESE (4-1-4-1): Giovagnoli; Mazzarini (1’ st Bartolini), Marini, Mazzieri, Cerasa; Rossini; Brunori, Gabrielli (18’ st Parasecoli), Zanini (18’ st Rinaldi), Novelli (35’ st Polenta); Serrani. A disp. Graziosi, Lucchetti, Alessandroni, Pesaresi, Brunetti. All. Tiranti. Arbitro: Graziosi di Pesaro. Reti: 9’ pt e 13’ st Gucci, 46’ st Bartolini, 49’ st Rinaldi, 51’ st Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
