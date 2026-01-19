Calciomercato Napoli dalla Turchia | Il Besiktas pensa a Lukaku

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di nuove voci provenienti dalla Turchia, dove il Besiktas avrebbe manifestato interesse per Romelu Lukaku. Il nome dell’attaccante belga era già stato associato al Fenerbahce, e ora si aggiunge anche il club di Istanbul, alimentando discussioni sulle possibili mosse di mercato. Resta da capire se si tratti di semplici sussurri o di concrete opportunità per il giocatore e le squadre interessate.

Romelu Lukaku continua a suscitare grande interesse tra le ‘big’ del campionato turco. Nei giorni scorsi il nome del centravanti belga era stato accostato al Fenerbahce, mentre nelle ultime ore è spuntato fuori il Besiktas. I bianconeri di Istanbul avrebbero messo nel mirino l'attaccante azzurro come possibile sostituto di Tammy Abraham, che potrebbe tornare in Inghilterra all'Aston Villa. De Bruyne-Lukaku, Conte rivela: "Non sappiamo quando e come torneranno. Questo mi preoccupa" .🔗 Leggi su Napolitoday.it Calciomercato Inter, clamoroso dalla Turchia! Accordo di massima per la cessione al Besiktas. Lascerà davvero i nerazzurri? Ultim’ora

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, emergono nuove voci provenienti dalla Turchia riguardo a una possibile cessione. Secondo alcune fonti, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra il club nerazzurro e il Besiktas. Resta da capire se il trasferimento si concretizzerà definitivamente e quale sarà il futuro del giocatore coinvolto. Seguiranno aggiornamenti su questa trattativa ancora in fase di definizione. Calciomercato Roma, voci dalla Turchia su Dovbyk: ci pensa il Fenerbahce

Sul calciomercato della Roma, circolano voci dalla Turchia riguardo a un possibile interesse del Fenerbahçe per Dovbyk. Nel frattempo, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha evitato di rispondere alle domande sulle trattative di mercato, incluso il possibile acquisto di Raspadori. Restano quindi ancora incerti gli sviluppi riguardanti le strategie di mercato delle squadre italiane e straniere. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Dalla Turchia - Il Besiktas pensa a Lukaku: ha chiesto informazioni dettagliate sulle sue condizioni - Il portale Fanatik, infatti, parla di Romelu Lukaku su cui ci sarebbe l’interesse concreto di ... tuttonapoli.net

