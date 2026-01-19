Il Besiktas ha manifestato interesse per Romelu Lukaku, chiedendo al Napoli un rapporto dettagliato sulle sue condizioni fisiche. L’attaccante belga, che non ha ancora esordito con il club partenopeo a causa di un infortunio durante il ritiro estivo a Castel di Sangro, è al centro di discussioni di mercato. La richiesta del club turco evidenzia l’attenzione sulla sua disponibilità e sul suo stato di salute.

Romelu Lukaku è finito nella lista del Besiktas. L’attaccante belga non ha mai esordito in questa stagione col Napoli, poiché si è infortunato durante il ritiro estivo a Castel di Sangro. Dunque, il club turco pare abbia chiesto informazioni al Napoli in merito, prima di poter formulare un’offerta ufficiale. Sfumato Lorenzo Lucca, vedono il 32enne belga come il sostituto ideale di Tammy Abraham, che lascerà il club. Il Besiktas ha chiesto Lukaku al Napoli. Fanatik scrive: L’attaccante belga Romelu Lukaku è nell’agenda Besiktas, che continua la sua ricerca di giocatori. Può prendere il posto di Tammy Abraham. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Besiktas su Lukaku, ma il club turco ha chiesto al Napoli un rapporto dettagliato sulle sue condizioni

Ultim’ora Lukaku! Un club lo ha chiesto al Napoli e propone uno scambio!

Recenti indiscrezioni indicano che un club avrebbe avanzato una proposta di scambio con il Napoli per Lukaku, suscitando interesse e discussioni tra gli addetti ai lavori. Questa novità si inserisce nel contesto di rumors riguardanti anche l'interesse del Napoli per En-Nesyri, evidenziando un mercato in movimento e potenziali sviluppi nelle trattative di mercato. Restano da confermare dettagli e fonti ufficiali in attesa di eventuali aggiornamenti.

Lukaku: Rientro Posticipato e Aggiornamenti sulle Sue Condizioni Fisiche

Romelu Lukaku si trova ancora in fase di recupero, con il rientro posticipato rispetto alle aspettative iniziali. Le sue condizioni fisiche continuano a essere monitorate attentamente, mentre il team medico lavora per favorire un ritorno in campo sicuro e graduale. Restano aggiornamenti costanti per seguire l’evoluzione del suo stato di salute e le possibilità di reinserimento nelle prossime partite.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Dalla Turchia - Il Besiktas pensa a Lukaku: ha chiesto informazioni dettagliate sulle sue condizioni - Il portale Fanatik, infatti, parla di Romelu Lukaku su cui ci sarebbe l’interesse concreto di ... tuttonapoli.net