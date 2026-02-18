Scappano all' Alt dei carabinieri e fanno perdere le tracce | recuperata auto rubata è caccia ai ricettatori

Durante un normale controllo di polizia, i carabinieri hanno fermato un'auto che ha improvvisamente accelerato e tentato di scappare, lasciando dietro di sé tracce di un furto recente. La vettura, poi risultata rubata, è stata recuperata sul posto, mentre gli agenti hanno avviato le indagini per identificare i ricettatori coinvolti. La fuga dell'auto si è verificata nel momento in cui i militari si sono avvicinati, attirando l’attenzione con un comportamento sospetto del conducente.

In via Nazionale, i due hanno fermato la corsa della Golf e sono scappati a piedi. Indagini in corso Ad attirare l'attenzione dei militari dell'Arma, durante un ordinario controllo del territorio, è stato il modo di guidare del conducente. Ritenendo verosimilmente che fosse ubriaco, è stato imposto l'Alt. Chi era alla guida di quella Volkswagen Golf anziché fermarsi, ha accelerato. La macchina, e i suoi due occupanti, sono stati inseguiti. In via Nazionale, i due hanno però - in maniera fulminea - arrestato la vettura e sono scappati, sicuramente a perdifiato, a piedi. Notte di trambusto a Canicattì dove i carabinieri hanno accertato che la Golf era provento di furto: era stata portata via da una rivendita di autovetture.

