L' appartamento diventa ' fabbrica del falso' | blitz dei carabinieri

I carabinieri di Genova hanno sgominato una vera e propria fabbrica di falsi nel cuore della città. Durante un blitz nel centro storico, hanno scoperto un appartamento trasformato in laboratorio per la produzione di documenti falsi. Gli agenti hanno sequestrato materiale e trovano ancora indagini in corso per capire quanto fosse estesa l’attività. Nessuno è stato ancora arrestato, ma le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire a tutti i responsabili.

Circa 5mila etichette contraffatte di marchi di moda, ma anche vestiti, scarpe e macchine da cucire: due denunce e sequestro I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Genova Centro e della stazione della Maddalena hanno scoperto una vera e propria 'fabbrica del falso' attiva nel centro storico genovese. Attraverso alcuni servizi di osservazione, i militari hanno notato, in vico delle Monachette, un'abitazione dalla quale continuavano a uscire persone con sacchi molto vistosi. Hanno fatto irruzione all'interno e hanno scoperto un laboratorio abusivo specializzato nella fabbricazione di prodotti con marchi contraffatti.

