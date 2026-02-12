Microsoft ha annunciato un nuovo aggiornamento per Windows 11 che introduce la possibilità di condividere l’audio Bluetooth tra diversi dispositivi. Ora, con questa novità, gli utenti potranno ascoltare la stessa musica o un video su più dispositivi wireless contemporaneamente, grazie alla tecnologia Auracast. L’aggiornamento mira a facilitare l’uso di cuffie e altoparlanti Bluetooth, rendendo più semplice condividere l’audio senza dover scollegare e ricollegare i dispositivi.

Questo aggiornamento di Windows 11 integra la tecnologia bluetooth le audio con nuove funzionalità auracast e migliora la condivisione sonora tra dispositivi wireless. L’upgrade punta a offrire una trasmissione audio stabile, con qualità superiore, e una gestione più fluida della voce grazie a tecnologie avanzate di codifica. L’implementazione è basata su una versione?? di bluetooth le e prevede un miglioramento della chiarezza vocale durante videoconferenze e sessioni di gioco online, oltre a potenziare l’esperienza di ascolto su accessori compatibili. windows 11 bluetooth le auracast e condivisione audio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Windows 11 aggiornamento porta la condivisione audio bluetooth le e auracast

