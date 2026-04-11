Fallisce la truffa del finto parente | bloccato e arrestato con il bottino negli slip

Un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana è stato sventato ieri mattina. Un uomo ha cercato di convincere la vittima di essere un parente in difficoltà, ma è stato scoperto e bloccato prima di riuscire a portare via denaro. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno arrestato l’uomo, che aveva nascosto parte del denaro nelle mutande.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un episodio di tentata truffa ai danni di persone anziane è stato prontamente sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Benevento che traevano in arresto, nella tarda serata di ieri, un 19enne egiziano domiciliato nel napoletano per truffa aggravata. In particolare, un 98enne di Paduli veniva contattato telefonicamente da un giovane che, fingendosi suo nipote, raccontava una storia confusa relativa a presunti problemi economici urgenti. Con abile raggiro, il truffatore riusciva a convincere l’anziano a raccogliere denaro contante e gioielli da consegnare a un sedicente amico incaricato del ritiro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fallisce la truffa del finto parente: bloccato e arrestato con il bottino negli slip Finto maresciallo truffa un anziano: arrestato 33enne con 4mila euro e oro nascosti negli slipNel pomeriggio odierno personale della Squadra Mobile della Questura di Benevento ha tratto in arresto un pregiudicato 33enne, di origini napoletane,... Leggi anche: Corsa folle sull’A1, fermato un uomo: tornava da truffa del finto carabiniere, l’oro nascosto negli slip Temi più discussi: Arcisate, la truffa del falso prete fallisce: il parroco chiama i carabinieri e tende una trappola al malintenzionato; Dopo il fallimento Gapar: Crediti fantasma e ingiunzioni. La denuncia di due ristoranti; Finti carabinieri provano la truffa telefonica ma falliscono per un soffio; Maxi truffa Nft, mille creditori: slitta l'udienza sui passivi ma i soldi sono finiti. Paduli, la truffa del finto parente fallisce: 19enne bloccato e arrestato con bottino da 50mila euro negli slipAncora un episodio di tentata truffa ai danni di persone anziane è stato prontamente sventato grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno tratto in arresto, ... ntr24.tv Arcisate, la truffa del falso prete fallisce: il parroco chiama i carabinieri e tende una trappola al malintenzionatoLa telefonata del sedicente «padre Gabriele da Roma» e la richiesta di 500 euro per aiutare una persona in difficoltà. Il 51enne è stato arrestato con le accuse di truffa e sostituzione di persona ... milano.corriere.it MEDIO ORIENTE: FALLISCE LA MISSIONE DEGLI SPECIALISTI UCRAINI Secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe conclusa bruscamente la missione degli esperti di difesa aerea inviati da Zelensky nel Golfo. Gli sceicchi avrebbero chiesto agli specialisti - facebook.com facebook Udinese-Como 0-0: la squadra di Fabregas fallisce l'occasione per allungo x.com