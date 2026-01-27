Corsa folle sull'A1 fermato un uomo | tornava da truffa del finto carabiniere l'oro nascosto negli slip

Un uomo è stato fermato sull’A1 a Colleferro dopo una corsa pericolosa, legata a una truffa ai danni di un’anziana. Durante il controllo, sono stati trovati oro e denaro nascosti negli slip. L’uomo, responsabile di aver simulato un’operazione dei carabinieri, è stato arrestato. La vicenda evidenzia le modalità di truffa e l’intervento delle forze dell’ordine per tutelare le vittime.

Viaggiava a tutta velocità sull'A1 dopo una truffa a un'anziana. Fermato a Colleferro, nascondeva oro e contanti nella biancheria: arrestato.

