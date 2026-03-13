Maurizio De Giovanni interviene a La Confessione di Peter Gomez per commentare le parole di Aldo Cazzullo su Sal Da Vinci e i matrimoni della camorra. De Giovanni afferma che la battuta di Cazzullo è stata sbagliata e la confronta con uno scherzo sul Covid a Bergamo. La trasmissione va in onda sabato 14 marzo alle 20 su Rai3.

“ Aldo Cazzullo su Sal Da Vinci e i matrimoni della camorra? Ha fatto una battuta sbagliata”. Così Maurizio De Giovanni a La Confessione di Peter Gomez, in onda sabato 14 marzo alle 20.20 su Rai 3, sulla canzone che ha vinto a Sanremo, ‘Per sempre sì’ e la polemica scatenata dal commento di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. “Cazzullo è un meraviglioso intellettuale – ha premsso lo scrittori di tanti bestseller, dal Commissario Ricciardi ai Bastardi di Pizzofalcone – Noi forse siamo ipersensibili, ma parlare di camorra a Napoli è una cosa seria, non è uno scherzo, non è folklore. – ha proseguito l’autore napoletano – E’ una battuta uscita male, come se io facessi una battuta sul Covid a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Giovanni a La Confessione di Gomez (Rai3): “Cazzullo su Sal Da Vinci e la camorra? Ha sbagliato, è come se io scherzassi sul Covid a Bergamo”

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