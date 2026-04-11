Ex Ilva Jindal | la visita a Taranto e il piano per l' acquisto dell' acciaieria

Un gruppo siderurgico indiano ha visitato Taranto ieri, con una delegazione di circa quindici persone guidata da Naveen Jindal e dal figlio Venkatesch. La visita si è concentrata sull'area dell'ex Ilva e ha incluso un incontro con le autorità locali. Contestualmente, sono stati discussi piani relativi all'acquisto dell'acciaieria e alle prospettive future per la produzione nella zona.

Il gruppo siderurgico indiano Jindal Steel International (JSI) è sbarcato ieri a Taranto con una delegazione di una quindicina di persone guidata da Naveen Jindal e dal figlio Venkatesch. In mattinata l’incontro a Palazzo di Città con il sindaco Piero Bitetti (ma hanno visto a Bari anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro), poi la visita nel siderurgico che si è protratta sino al tardo pomeriggio ed è stata dettagliata. Gli indiani sono stati all’altoforno 2, all’acciaieria 2, al decapaggio, ai laminatoi e ai parchi minerali. Hanno saltato, per motivi di tempo, solo l’area delle banchine portuali. Il sopralluogo Jindal, che... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva Jindal: la visita a Taranto e il piano per l'acquisto dell'acciaieria Ilva, spunta l’offerta Jindal. E Mr. Flacks affina il pianoLa partita infinita per l'ex Ilva si riapre con un nuovo player alla finestra: gli indiani di Jindal. Ex Ilva, Jindal presenta la proposta. Flacks rilancia sul piano industrialeLa partita per l'ex Ilva entra in una nuova fase e lo fa con un colpo di scena che riapre il confronto tra i pretendenti. Temi più discussi: Settimana decisiva per l'ex Ilva, l'indiana Jindal favorita sull'americana Flacks; Taranto, Ex Ilva ceduta entro aprile: i commissari studiano Jindal; EX ILVA/ Jindal a Palazzo di Città. Il sindaco: si dicono molto interessati, ho ribadito che urge un Tavolo su Taranto; Ex Ilva, gli indiani di Jindal in visita ufficiale all'acciaieria. Il dentro o fuori determinante per Taranto. Ex Ilva, la Uilm boccia gli acquirenti. E oggi Jindal arriva in fabbricaNé l’americano Michael Flacks, né l’indiano Naveen Jindal per il futuro dell’ex Ilva, ma intervento dello Stato «e subito ... quotidianodipuglia.it Ex Ilva, la mossa di Jindal: manager a Taranto e Genova per accelerare l’acquistoIl sopralluogo per verificare lo stato degli impianti. L’offerta degli indiani in vantaggio rispetto a quella di Flacks ... repubblica.it Una delegazione di Jindal, il gruppo indiano interessato all’acquisto dell’ex Ilva, ha visitato lo stabilimento siderurgico di Taranto e incontrato a palazzo di città il sindaco Piero Bitetti. Al vaglio dei commissari di AdI e Ilva in As ci sono le proposte presentate da - facebook.com facebook La cessione a Jindal di Ilva non è una buona notizia. Né per la siderurgia né per i lavoratori. x.com