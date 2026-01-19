L’attrice romana Greta Scarano ha ottenuto il premio Young Audience Award agli European Film Awards 2026 con il suo debutto come regista,

( a skanews) – C’è anche molta Italia tra i vincitori degli European Film Awards 2026: l’opera prima di Greta Scarano, La vita da grandi, con Matilda De Angelis, si è aggiudicata infatti lo Young Audience Award, il riconoscimento per i film europei destinati soprattutto a un pubblico di ragazzi. Alla regista Alice Rohrwacher è andato invece uno dei premi speciali della serata: lo European Achievement in World Cinema, ovvero il miglior contributo europeo al cinema mondiale. Greta Scarano: la vita, i film e la carriera. guarda le foto Il film che ha trionfato in questa 38esima edizione degli “Oscar europei” è invece Sentimental Value, che ha vinto i premi per il miglior film, la miglior regia a Joachim Trier, la sceneggiatura, la colonna sonora originale e i due attori Renate Reinsve e Stellan Skarsgård. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Orgoglio italiano a Berlino: l'attrice romana, al suo debutto da regista, ha trionfato tra i giovani europei

