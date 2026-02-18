Ferretti Moschino Zanotti | Riviera Dream Vision celebra 75 anni di moda Made in Romagna

Il nome di Riviera Dream Vision si lega a una mostra che celebra 75 anni di moda “Made in Romagna”. La manifestazione, in programma dal 20 febbraio al 24 maggio, si svolge nei due edifici storici di Rimini, il Palazzo del Podestà e la Sala dell’Arengo. Qui vengono esposti capi e accessori di grandi firme come Ferretti, Moschino e Zanotti, illustrando l’evoluzione del settore dalla metà del Novecento a oggi. L’allestimento dà spazio a dettagli e pezzi unici, attirando appassionati e visitatori curiosi.

Dal 20 febbraio al 24 maggio i due palazzi più antichi di Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell'Arengo - ospitano un affascinante allestimento che racconta il distretto della moda romagnolo dagli anni '50 a oggi: Riviera Dream Vision – Itinerari di moda. Storie, Codici, Immaginari. In mostra, su una superficie di 1.430 metri quadri, abiti, calzature, bozzetti, campioni tessili, campagne fotografiche, video e tanto altro a raccontare la storia di dieci storici brand: Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Giuseppe Zanotti, Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi.