FVGreen 2026 | premiati i progetti che salvano l’ambiente

La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato l’apertura della settima edizione del premio FVGreen 2026, dedicato ai progetti che contribuiscono alla tutela ambientale. La cerimonia di premiazione si terrà tra alcuni mesi e coinvolgerà realtà che hanno presentato iniziative innovative nel campo della sostenibilità. Il concorso mira a valorizzare le proposte più efficaci per la salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha ufficialmente lanciato l'edizione 2026 del premio FVGreen per lo sviluppo sostenibile. L'iniziativa mira a premiare progetti innovativi di imprese, enti pubblici e terzo settore che generino benefici ambientali, sociali ed economici. L'assessore Fabio Scoccimarro ha presentato la nuova call durante un sopralluogo nei comuni di Staranzano e Fiumicello. Questi luoghi ospitano i vincitori dell'edizione precedente, utilizzata come modello operativo per il futuro. Il principale rimane sulle risorse idriche, sull'energia e sul clima, con l'obiettivo esplicito di contrastare i cambiamenti climatici attraverso buone pratiche concrete.