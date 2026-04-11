Sam Levinson ha modificato radicalmente la trama della terza stagione di Euphoria, che sarà trasmessa il 13 aprile su HBO Max e disponibile in streaming su NOW, a causa della morte improvvisa di un attore avvenuta nel luglio 2023 per un'overdose di fentanyl. La scomparsa di Cloud ha richiesto un ripensamento completo della narrazione, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti.

Sam Levinson ha dovuto riscrivere profondamente la trama della terza stagione di Euphoria, prevista per il 13 aprile su, HBO Max e in streaming su NOW, a causa della scomparsa prematura di Angus Cloud avvenuta nel luglio 2023 per un’overdose di fentanyl. Il creatore della serie ha rivelato i tentativi personali di sostenere l’attore, che era considerato il pilastro fondamentale del nuovo arco narrativo dedicato al personaggio di Fezco. Il tentativo di salvare l’attore attraverso la narrazione. Il legame tra il regista e l’interprete di Fezco andava ben oltre il set. Levinson ha ammesso di aver cercato costantemente di agire come una guida per Angus Cloud, con l’obiettivo concreto di aiutarlo a mantenere uno stile di vita sano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euphoria: il drammatico piano di Levinson per salvare Angus Cloud

Euphoria 3, Sam Levinson: "Angus Cloud era una presenza centrale nella storia, volevo aiutarlo"Il creatore della serie ha raccontato che aveva pensato a una storia importante per il personaggio di Fezco per provare ad aiutare l'attore.

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Euphoria 3, Sam Levinson: Angus Cloud era una presenza centrale nella storia, volevo aiutarloIl creatore della serie ha raccontato che aveva pensato a una storia importante per il personaggio di Fezco per provare ad aiutare l'attore. movieplayer.it

Euphoria 3, la dedica a Angus Cloud e agli altri attori scomparsi cambia tutto nella nuova stagioneSam Levinson dedica Euphoria 3 ad Angus Cloud, Eric Dane e Kevin Turen: una stagione segnata dal lutto che intreccia memoria, fede e fragilità emotiva nel mondo della serie HBO. tag24.it