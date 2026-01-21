Euphoria 3 ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney Sweeney

Il 13 aprile segna il ritorno di Euphoria con la sua terza stagione, portando nuovamente sullo schermo le protagoniste Zendaya e Sydney Sweeney. Dopo un lungo periodo di attesa, la serie riprende la narrazione con un nuovo capitolo, puntando a esplorare i temi e le emozioni che l'hanno resa così apprezzata. Un momento atteso dagli appassionati, che riporta alla luce personaggi e storie già note.

Il 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante. Dal finale intenso e divisivo della seconda stagione, andato in onda all'inizio del 2022, il tempo ha fatto il suo lavoro, trasformando l'attesa in una forma di dipendenza parallela a quelle raccontate dalla serie stessa. Ora HBO è pronta a riaprire il racconto che Sam Levinson aveva lasciato sospeso, trascinandoci di nuovo dentro un universo emotivamente destabilizzante, dove nulla è mai solo spettacolo e ogni immagine promette di colpire più a fondo di quanto siamo pronti ad ammettere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Euphoria 3, la nuova stagione della serie con Zendaya, Jacob Elordi e Sydney Sweeney, sarà disponibile in Italia dal 13 aprile 2026 su HBO Max.

