Una donna ha raccontato di aver mangiato fino a 15 barrette di cioccolato ogni giorno per anni, descrivendo questa abitudine come una dipendenza simile a quella da alcol. Ha spiegato di usare il cibo per calmare una voce interna che le causava disagio. Alla fine, è riuscita a perdere 45 chili, interrompendo questa routine alimentare compulsiva.

Per anni ha avuto un rapporto compulsivo con il cibo, in particolare con il cioccolato, arrivando a consumare fino a 15 barrette al giorno. Oggi, però, la storia di Danielle Tanner è diventata quella di una trasformazione radicale, fisica e mentale. La storia della 41enne britannica la racconta People. Tutto è iniziato intorno ai 18 anni, dopo la nascita della sua prima figlia. Da allora, il cibo è diventato una forma di compensazione emotiva, una dinamica che si è protratta negli anni anche dopo la nascita del secondo figlio. Le sue giornate erano scandite da un consumo continuo di dolci, fino a portare il suo peso a oltre 100 chili. “ Avevo bisogno che quel piccolo mostro nella mia testa si zittisse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mangiavo 15 barrette di cioccolato al giorno, ero come una alcolista. Volevo zittire il piccolo mostro nella mia testa. Così ho perso 45 chili”: la storia di Danielle Tanner

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