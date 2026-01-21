Zlatan Ibrahimovic ha condiviso riflessioni sul suo passaggio dalla Juventus all’Inter, sottolineando di aver evitato di giocare in Serie B e ricordando il suo ruolo nella storia nerazzurra. L’ex attaccante, che ha vestito anche le maglie di Milan e Juventus, ha ripercorso i momenti chiave della sua carriera in Italia, offrendo uno sguardo sincero sulle decisioni prese e sulle esperienze vissute nel calcio italiano.

Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo in linea verde. Doppia mossa dei rossoblù in entrata Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace! Novità importantissime Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cosa è successo Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ibrahimovic svela: «Juve? Non volevo giocare in Serie B, all’Inter ho fatto qualcosa che rimarrà nella storia»

Ibrahimovic rivela sul suo addio alla Juve: «Non volevo restare, non ero da Serie B. All’Inter ho fatto qualcosa che passerà alla storia» Ibrahimovic ha recentemente condiviso dettagli sul suo addio alla Juventus durante il periodo di Calciopoli, spiegando di non voler restare in una categoria che non riteneva adeguata alle sue ambizioni.

Leggi anche: “Ho avuto una storia con un uomo manipolatore e truffatore. Mi ha portato a fare cose che non avrei fatto. Il seno non lo volevo, l’ho fatto per lui”: parla Genny Urtis

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Ibrahimovic svela perché non farà l'allenatore e le difficoltà del nuovo ruolo al Milan: Sto imparando ad incidere in un altro modo; Rinnovo McKennie, la Juventus non molla: le ultimissime sulla trattativa; Padovano: David giocatore forte, non fai a caso 100 gol in 5 anni, poi consiglia la Juve sul mercato; Chiesa-Juve: l'agente atteso in Italia, conto alla rovescia. Fissata una data dopo la Coppa d'Africa.

Zazzaroni svela le confidenze private di Giuntoli sulla Juve: Argomenti ne avresti per ripulirmiCristiano Giuntoli non vuole parlare di Juventus, almeno non pubblicamente: la ferita dell'allontanamento dalla squadra che rappresentava assieme l'apice della sua carriera e i colori per cui tifava ... fanpage.it

#Ibrahimovic svela Lo svedese si racconta x.com

Intervenuto nella putnata del BSMT Podcast, Alessandro #Florenzi ha svelato un aneddoto su come ha conquistato Zlatan #Ibrahimovic, trascianatore per lo Scudetto vinto dal #Milan nella stagione 2021-2022. #milannews24 - facebook.com facebook