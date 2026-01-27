Estate 2026 | voli da Genova a partire da 29,99 euro

Ryanair ha annunciato le sue rotte estive 2026 da Genova, con prezzi a partire da 29,99 euro. La programmazione include 12 destinazioni nazionali e internazionali, tra cui Bari, Bruxelles, Londra e Tirana, offrendo opzioni di viaggio convenienti e diversificate per la prossima stagione estiva.

Per celebrare il lancio dell'operativo estivo 2026 di Ryanair dal Cristoforo Colombo, la compagnia ha attivato una promozione a tempo limitato "Questo operativo - ha commentato Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair - testimonia il continuo impegno di Ryanair per Genova e la Liguria. Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l'addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, sbloccando così una crescita significativa di Ryanair".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Genova Voli

Ryanair annuncia le rotte estive 2026 dall'aeroporto di Ancona, con oltre 40 voli settimanali e tariffe a partire da 29,90 euro.

Ryanair lancia un’offerta per l’estate 2026 all’aeroporto di Ancona, con biglietti a partire da 29,99 euro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Voli

Argomenti discussi: EasyJet, l’estate 2026 decolla da Cagliari: nuovi voli per Bordeaux e Nizza; Volotea basa un secondo aereo a Venezia e attiva nuove rotte per la Grecia; RYANAIR AGGIUNGE 3 NUOVI AEREI A MILANO PER L’ESTATE 2026; Voli aerei, le 10 mete più economiche del 2026 e quando conviene prenotare: la classifica.

Ryanair: per l’estate da Genova 12 rotte, tra cui la nuova per Tirana, e oltre 90 voli settimanaliRyanair ha lanciato oggi, martedì 27 gennaio, il suo operativo per l'estate 2026 dall'aeroporto di Genova, con 12 rotte verso ... liguria.bizjournal.it

Estate 2026: voli da Genova a partire da 29,99 euroPer celebrare il lancio dell'operativo estivo 2026 di Ryanair dal Cristoforo Colombo, la compagnia ha attivato una promozione a tempo limitato ... genovatoday.it

Al via in estate i primi voli charter tra Orio e Ulan Bator ( capitale della Mongolia ) ! Rimanete sintonizzati!!! #staytuned Orio Spotters Group /by Orio Spotter MIAT Mongolian Airlines - facebook.com facebook

Scoprire Montréal nell’ #estate 2026 è più facile, grazie ai voli diretti dall’ #Italia con @airtransat: cultura, panorami e gastronomia nel cuore francofono del #Canada x.com