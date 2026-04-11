Esposito condanna la Cremonese 1-0 e il Cagliari torna a respirare

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Cremonese, la prima dopo più di due mesi. La partita si è svolta in un momento decisivo per entrambe le squadre, con il Cagliari che ha conquistato i tre punti in una sfida importante. La vittoria permette alla squadra di tornare a respirare in classifica, interrompendo un periodo di risultati negativi.

AGI - Il Cagliari torna al successo dopo oltre due mesi e lo fa in una sfida cruciale. I ragazzi di Fabio Pisacane si impongono 1-0 contro la Cremonese che adesso resta al terz'ultimo posto in classifica in condivisione con il Lecce che gioca domenica a Bologna: grazie a un gol di Sebastiano Esposito i sardi si portano a 6 punti dalla zona rossa e tornano a respirare. I padroni di casa si fanno subito vedere in zona offensiva al 3' con una conclusione di Palestra, che viene deviata in corner da Audero. All'11' arriva la risposta della squadra grigiorossa, che però spreca una grande occasione con Okereke, il quale perde l'equilibrio proprio quando è a tu per tu con Caprile.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Esposito condanna la Cremonese (1-0) e il Cagliari torna a respirare Cagliari Cremonese 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Il racconto del matchdi Angelo CiarlettaCagliari Cremonese finisce con il risultato di 1-0: Sebastiano Esposito fa respirare Pisacane. Leggi anche: Serie A, Cagliari-Cremonese 1-0: Esposito regala i tre punti ai rossoblu