Esonero Allegri scoppia il caso al Milan | disastro rossonero

Dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro l’Udinese, il Milan si trova di fronte a una situazione difficile. La squadra aveva già perso contro il Napoli, e ora il risultato contro i bianconeri ha alimentato le tensioni tra i tifosi e la dirigenza. La crisi si sta accentuando, e il rischio di fallire la qualificazione alla prossima Champions League sta crescendo. La situazione ha portato anche all’esonero del tecnico.

La sconfitta in casa contro l’Udinese per 0-3 ha dato vita alla crisi del Milan che, dopo la sconfitta contro il Napoli ha perso anche contro i bianconeri mettendo a forte rischio la qualificazione alla prossima Champions League. I tifosi del Milan chiedono l’esonero di Massimiliano Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Un ko che, in particolare sui social, ha dato vita alla richiesta da parte dei tifosi del Milan riguardo un possibile esonero di Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore dei rossoneri. Gli ultimi risultati deludenti del Milan stanno mettendo a forte rischio l’obiettivo di centrare un posto tra le prime quattro, fondamentale sia dal punto di vista sportivo che economico con il club che ha bisogno degli indotti della UEFA per poter reinvestire sul mercato sugli acquisti per rinforzare la rosa della squadra.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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