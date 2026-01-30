Milan Allegri vuole tenerselo in rossonero | al lavoro per rinnovare Loftus-Cheek

Il Milan cerca di convincere Loftus-Cheek a restare in rossonero. Dopo aver rinnovato i contratti di Maignan e Saelemaekers, i dirigenti lavorano per trovare un accordo con il centrocampista inglese. La società vuole mantenere in rosa uno dei giocatori più importanti della stagione, ma ancora non c’è l’intesa definitiva. Nei prossimi giorni, si aspettano novità sulla trattativa.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, in questi giorni sono presenti a Milano i rappresentati del centrocampista inglese, che ha dato la sua priorità al rinnovo. col Milan. L'inglese, infatti, ha rifiutato qualsiasi tipo di offerta arrivata da Lazio, Besiktas e Aston Villa, proprio per rimanere in rossonero. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un club arabo, la cui proposta però è stata prontamente rifiutata e rispedita al club di provenienza proprio da Loftus-Cheek e dalla dirigenza del club rossonero. La motivazione? Allegri ritiene l'inglese una pedina importante per le rotazioni della squadra, ed è l'unico che può giocare in più ruoli, motivo per cui vorrebbe tenerselo stretto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

