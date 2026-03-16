Milan scoppia il caso Leao | Allegri cerca l’abbraccio e lui lo evita Ma la furia del portoghese è contro Pulisic

Durante la partita tra Milan e Lazio all’Olimpico, il portoghese Leao ha evitato l’abbraccio di Allegri, suscitando discussioni tra i tifosi. La squadra di Allegri ha subito una sconfitta per 1-0 contro i biancocelesti, impedendo un avvicinamento all’Inter, che aveva già perso contro l’Atalanta. La tensione tra i giocatori si è fatta evidente anche con le reazioni di Leao, particolarmente furioso con Pulisic.

La Lazio ferma il Milan ospite all’Olimpico, 1-0 il risultato finale: la squadra di Allegri fallisce l’avvicinamento all’ Inter capolista, che era stata fermata dall’ Atalanta tra le polemiche. I nerazzurri hanno ora un vantaggio di 8 punti in classifica, mentre i rossoneri rischiano il sorpasso da parte del Napoli, distante una sola lunghezza. Soprattutto, però, devono gestire il caso di Rafa Leao. Il portoghese da tempo non si esprime ai suoi livelli, frenato anche da una pubalgia. Ma domenica sera all’Olimpico è esplosa anche la sua rabbia al momento del cambio deciso da Allegri. Una sceneggiata che cela un problema ben più grande: la convivenza sgradita con l’altro attaccante titolare del Milan, Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milan, scoppia il caso Leao: Allegri cerca l’abbraccio e lui lo evita. Ma la furia del portoghese è contro Pulisic Articoli correlati Allegri lo toglie, esplode la rabbia di Leao: Max cerca l'abbraccio, Rafa lo evitaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Rabbia Leao per il cambio: Allegri cerca l'abbraccio, Rafa lo evita. Tare perplesso in tribunaUn calciatore che accetta volentieri una sostituzione si vede raramente, ma c'è modo e modo di lasciare il campo. Una raccolta di contenuti su Milan scoppia il caso Leao Allegri... Temi più discussi: A Milano-Cortina scoppia il caso Ucraina: Noi discriminati. Pressioni per togliere bandiere; Leao protesta per il cambio, ecco cos’è successo in Lazio-Milan: con Allegri…; L’assessora, il sindaco e il figlio in arrivo: a Opera scoppia la polemica in Consiglio comunale; Inter, Calhanoglu senza pace: futuro deciso dopo l’ultimo ko. Come sta Bastoni, scoppia il caso Barella. Milan, scoppia il caso Leao: ecco cosa è andato storto nel match con la LazioL’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport si è soffermata sull’episodio che ha coinvolto Rafael Leao in Lazio-Milan, viste le numerose polemiche arrivate dopo la sostituzione del 10 rossonero. gonfialarete.com Milan, Scudetto consegnato all'Inter: Allegri sbaglia formazione. Scoppia il caso Leao: inaccettabile, il suo ciclo sembra arrivato alla conclusioneAllargando il discorso in ottica futura, con Allegri e il 352 andrà valutata seriamente una cessione in estate: tenerlo in queste condizioni, non avrebbe senso. Il suo ciclo al Milan sembra essere ... calciomercato.com Al 66’ di Lazio-Milan, Leao non accetta la sostituzione e rifiuta l’abbraccio di Allegri. Cosa è successo poco dopo in panchina: https://fanpa.ge/UwoFQ - facebook.com facebook Lazio-Milan, Leao arrabbiato con Allegri per il cambio. CorSera: "Ma la verità è che la sua partita era durata anche troppo" x.com