Il 8 marzo la protezione civile in Toscana organizza un’esercitazione dell’unità cinofila della Vab Toscana a Firenze. La giornata prevede attività di addestramento e formazione dedicate ai cani da soccorso, coinvolgendo operatori e animali in esercizi pratici. L’evento si svolge nel rispetto delle procedure di sicurezza e mira a migliorare la preparazione del team di intervento.

Firenze, 7 marzo 2026 - Una mattinata all’insegna della formazione, dell’addestramento ma anche del rispetto per gli animali. Domenica prossima, 8 marzo, al Nuovo Giardino Michelangelo di via dei Bastioni è in programma, a partire dalle 9, un'esercitazione dell'unità cinofila della Vab Toscana, sezione di Arcetri. L'obiettivo è la formazione dei cosiddetti 'figuranti', ossia quegli specialisti che addestrano un cane a diventare un 'cane da ricerca, stimolandolo e premiandolo al momento giusto, leggendo il comportamento e il temperamento del singolo animale e indirizzando quindi il lavoro addestrativo al meglio. Oltre a questa parte di lavoro ci saranno le simulazioni di ricerca vere e proprie, in un contesto molto simile a scenari reali in cui diversi cani presenti alla giornata si sono trovati ad operare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protezione civile, l'8 marzo esercitazione dell'unità cinofila della Vab Toscana

