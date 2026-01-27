Escursionista si perde nella nebbia | soccorsa dai Vigili del Fuoco con l’aiuto del gatto delle nevi

Un’escursionista si è persa nella nebbia durante un’escursione nel Parco regionale del Corno alle Scale. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Pistoia e dell’uso del gatto delle nevi, è stata soccorsa e messa in sicurezza. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in montagna e di affidarsi a personale specializzato in situazioni di emergenza.

Pistoia, 27 gennaio 2025 – La nebbia le fa perdere l'orientamento durante un'escursione in montagna. È successo nel primo pomeriggio sul monte Spigolino, nel Parco regionale del Corno alle Scale (al confine tra le province di Pistoia e Modena), dove una donna è stata soccorsa dal Comando dei Vigili del fuoco di Pistoia, distaccamento di San Marcello Pistoiese, che ha operato in collaborazione con la Guardia di Finanza. L'escursionista si trovava lungo il sentiero che dalla Doganaccia porta al lago Scaffaiolo, quando la nebbia ha reso difficile il rientro, costringendo la donna a chiamare soccorsi.

