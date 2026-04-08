Dopo il rifiuto dei fondi pubblici, il documentario su Giulio Regeni torna nelle sale cinematografiche italiane. Oltre 60 cinema, tra cui alcune grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze, hanno deciso di riproporre le proiezioni, anche grazie al supporto di Circuito Cinema. La ripresa delle proiezioni avviene oggi, segnando una nuova fase nella distribuzione del film.

Oltre 60 sale, anche grazie al sostegno di Circuito Cinema, hanno deciso di riprogrammare il documentario, già da oggi proiezioni nelle città di Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze. Mentre tieni banco sui media la notizia del rifiuto dei fondi pubblici per il cinema, Giulio Regeni - Tutto il male del mondo torna nelle sale di tutta Italia. Questa è la risposta di Domenico Procacci e del team produttivo alla decisione del Ministero della Cultura di escludere l'opera dai finanziamenti per le opere cinematografiche. Il docufilm diretto da Simone Manetti, prodotto da Ganesh Produzioni e Fandango, torna così a ricostruire gli ultimi giorni di vita di Giulio Regeni grazie alle immagini riprese da telecamere nascoste di chi "teneva d'occhio" il ricercatore in Egitto e grazie alle numerose interviste raccolte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Giulio Regeni: dopo il no ai fondi pubblici il documentario torna al cinema

Fondi al cinema: il mancato sostegno al documentario su Giulio Regeni diventa un caso politicoIl mancato finanziamento con fondi pubblici ha portato a dimissioni, interrogazioni in parlamento e critiche da parte di organizzazioni e movimenti.

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GIULIO REGENI - TUTTO IL MALE DEL MONDO (2026) | Trailer ufficiale del documentario

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Giulio Regeni - Tutto il male del mondo ha ricevuto voti bassi dalla commissione ministeriale nonostante le recensioni eccelse. Le opposizioni denunciano che si tratta di una scelta politica x.com

L'esclusione del documentario su Giulio Regeni dai contributi statali non è solo la dimostrazione della bassezza morale della destra ma anche della pessima qualità della politica culturale del governo. Da Il Manifesto dell'8 aprile 2026 - facebook.com facebook