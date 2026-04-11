L'ex allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato in esclusiva che il Milan rappresenta l'avversario più difficile da affrontare quest'anno, rispetto alle altre squadre incontrate. Ha inoltre affermato che Zaniolo non è l’unico giocatore pronto a passare a una squadra di alta classifica, senza specificare ulteriori dettagli sui nomi dei calciatori. La sua analisi si concentra sulle sfide affrontate e sui giocatori emergenti nel campionato in corso.

Una sfida che nasconde più insidie di quante la classifica lasci intendere. A poche ore dal fischio d’inizio di Milan-Udinese a San Siro, l’ex tecnico bianconero Gabriele Cioffi analizza in esclusiva per PianetaMilan.it il momento delle due squadre, mettendo in guardia i rossoneri: l'Udinese è l'avversario peggiore da affrontare in questo momento. Poi uno sguardo attento al calciomercato del Milan, che guarda a Zaniolo e Retegui. Cioffi ha allenato l'Udinese e lavorato in Inghilterra e negli Emirati Arabi Uniti, quindi può aiutarci ad approfondire bene alcune tematiche interessanti. “Mi aspetto una gara aperta, compatibile con lo stile di gioco delle due squadre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA Cioffi: “Milan, Udinese l’avversario peggiore. Zaniolo non è l’unico pronto per una big”

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