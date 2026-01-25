Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la partita di lunedì contro il Verona. Ha sottolineato l’importanza di Nicolò Zaniolo, definendolo insostituibile e un giocatore unico per la squadra. Runjaic ha evidenziato che il successo dipende dall’impegno di tutti i calciatori e dal funzionamento collettivo del gruppo, aspetti fondamentali per affrontare la sfida con attenzione e determinazione.

Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Scontri sull’A1 tra tifosi: fermati 80 laziali, sequestrate mazze e coltelli. Tensione con gli ultras del Napoli Juve Napoli, Ardoino svela: «Vedrò il match tra le persone, tra il popolo juventino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic: «Zaniolo è insostituibile per noi, è un giocatore unico. Bisogna dare tutto e la squadra deve funzionare nel suo insieme»

Udinese, parla Runjaic: «L’Inter è la squadra migliore d’Italia oggi. Dobbiamo funzionare molto bene come squadra. Su Zaniolo…»Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha commentato in conferenza stampa la sfida contro l’Inter, sottolineando come la squadra nerazzurra sia attualmente la migliore in Italia.

Leggi anche: Udinese-Lazio, Runjaic difende Zaniolo: “Scritte cavolate. Ecco la verità”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

L'#UDINESE presenta #ZANIOLO a stampa e tifosi #shorts #galatasaray #roma

Argomenti discussi: Runjaic: Si può sorprendere una seconda volta; Runjaic: La scelta su Kristensen! Atta può giocare in attacco, su Zaniolo e gli addii di Bravo e Palma…; Attenta al vortice, Pasqualin avvisa Udinese: Vedo in difficoltà Runjaic; Tuttosport, Runjaic: Udinese, puoi rifarlo!.

Calcio: Runjaic, Zaniolo unico, Verona avversario scomodo(ANSA) - UDINE, 25 GEN - Zaniolo è un giocatore insostituibile per noi, unico per caratteristiche. Sta lavorando per fare ancora meglio ma al momento è infortunato e non ci sarà. Dobbiamo pensare a c ... corrieredellosport.it

Udinese, Runjaic: Verona avversario scomodo, guai a sottovalutarlo. Sappiamo di dover migliorare12.20 - L'Udinese affronterà lunedì alle ore 20:45 il Verona al Bentegodi per la ventunesima giornata di Serie A. In conferenza stampa. tuttomercatoweb.com

Udinese, Runjaic: "Zaniolo è insostituibile". Come procede il suo recupero - facebook.com facebook

Udinese, #Runjaic in conferenza: "L'Inter nel primo tempo ha mostrato la sua qualità. A noi è mancata" x.com