Furgone si schianta sulla A4 il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco
Il furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere sulla A4, causando lunghe code in direzione Torino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, tra Vicolungo e Carpignano Sesia. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno estratto il conducente dalle lamiere. L’uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate, ancora da valutare. Sul posto sono rimaste alcune ore le forze dell’ordine per i rilievi e la rimozione del veicolo.
L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'altezza di Vicolungo. Sul posto, anche i soccorsi del 118 e la polizia stradale Incidente stradale sulla A4, dove un furgone si è schiantato contro le barriere dell'autostrada. É successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, all'altezza del comune di Vicolungo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara, che hanno estratto il conducente dalle lamiere del mezzo e lo hanno consegnato ai sanitari. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Vercelli in codice giallo. Sul posto, anche la polizia stradale di Novara, per i rilievi e la gestione del traffico, e il personale della Satap.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Savogna d’Isonzo, incidente tra furgone e motocarro: conducente estratto dai vigili del fuoco, dinamica in corso.Un incidente a Savogna d’Isonzo, causato da uno scontro tra un furgone e un motocarro ribaltato, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente rimasto incastrato.
Scontro tra quattro veicoli in galleria: un ferito estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedaleNella mattinata di oggi, un incidente tra quattro veicoli si è verificato nella galleria Orciani sulla Statale in direzione di Ancona.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente stradale a Rapagnano, furgone si schianta contro un'auto e finisce nel campo: conducente estratto dal mezzo, tre feriti; Furgone si schianta contro un mezzo di cantiere, 29enne muore sull'A1 ad Alseno; Perde il controllo del furgone sulla SS47 e si schianta: conducente portato in ospedale; Furgone a fuoco sulla Jesolana, poi un altro mezzo pesante si schianta sul luogo dell'incendio. Strada rovinata, viabilità nel caos.
Incidente sull’Asse Mediano, furgone si schianta tra Melito e AversaStamattina si è verificato uno spavento incidente lungo l'Asse Mediano all'altezza nei pressi dell'uscita Aversa-Melito. Secondo i primi rilievi ... internapoli.it
Vittoria: è alla guida di un furgone, si schianta contro un'auto perché ha un malore. Muore 48enneColpito da malore mentre si trova a bordo di un furgone, perde il controllo del mezzo, va a schiantarsi contro una macchina in sosta sulla destra di via La Marmora e muore. Per Francesco Nicosia, 48 a ... lasicilia.it
#incidente stradale a #rapagnano, furgone si schianta contro un'auto e finisce nel campo: conducente estratto dal mezzo, tr... x.com
https://corrierediragusa.it/2026/02/14/colto-da-malore-mentre-e-alla-guida-di-un-furgone-ne-perde-il-controllo-e-si-schianta-su-unauto-in-sosta-muore-un-48enne-a-vittoria/ facebook