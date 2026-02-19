Furgone si schianta sulla A4 il conducente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

Il furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro le barriere sulla A4, causando lunghe code in direzione Torino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, tra Vicolungo e Carpignano Sesia. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno estratto il conducente dalle lamiere. L’uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate, ancora da valutare. Sul posto sono rimaste alcune ore le forze dell’ordine per i rilievi e la rimozione del veicolo.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'altezza di Vicolungo. Sul posto, anche i soccorsi del 118 e la polizia stradale Incidente stradale sulla A4, dove un furgone si è schiantato contro le barriere dell'autostrada. É successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, all'altezza del comune di Vicolungo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novara, che hanno estratto il conducente dalle lamiere del mezzo e lo hanno consegnato ai sanitari. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale di Vercelli in codice giallo. Sul posto, anche la polizia stradale di Novara, per i rilievi e la gestione del traffico, e il personale della Satap.🔗 Leggi su Novaratoday.it

